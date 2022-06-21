США підтвердили загибель свого громадянина в Україні у бойових діях проти Росії – WP

Щонайменше другий громадянин Сполучених Штатів загинув, воюючи проти Росії в Україні. Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на Державний департамент США.

За даними журналістів, загиблого звати Стівен Забельські, йому було 52 роки. Він загинув 15 травня у бою в селі Дорожнянка Запорізької області.

Держдепартамент повідомив The Washington Post, що перебуває на зв’язку з родиною загиблого. Інших деталей відомство не навело.

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Вперше про загибель американського громадянина, який брав участь у боях в Україні, стало відомо наприкінці квітня. Тоді загинув колишній морський піхотинець, 22-річний Вілл Джозеф Кенсел.

Також у березні Національна поліція заявила про загибель цивільного громадянина США внаслідок російської агресії у березні. А 13 березня українська поліція повідомила, що був убитий американський режисер і журналіст Брент Рено, коли його автомобіль потрапив під обстріл із боку військ РФ на блокпосту в Ірпені під Києвом. 51-річний Рено їхав з американським журналістом Хуаном Арредондо, який був поранений і доставлений до лікарні в Києві.