Сенат США може розглянути визнання Росії спонсором тероризму наступного тижня – «Слуга народу»

Сенат Сполучених Штатів може розглянути питання визнання Росії державою-спонсором тероризму – про це повідомила пресслужба партії «Слуга народу» з посиланням на заступницю голови фракції Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, про це вона дізналася від спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

«Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із питань закордонних справ. У випадку підтримки резолюції Сенатом, далі вона надійде до Палати представників», – йдеться в коментарі парламентарки.

Наразі група народних депутатів України перебуває з візитом у Вашингтоні.

У травні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь запропонують державному секретарю Сполучених Штатів визнати Росію державою-спонсором терористом.