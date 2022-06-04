Чехія готова ухвалити резолюцію про визнання Росії країною-терористом – віцеспікерка Кондратюк

Чехія готова ухвалити на рівні двох палат свого парламенту резолюцію про визнання Росії країною-терористом, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України.

3 червня Кондратюк перебувала у Чехії, де, за її словами, мала зустрічі на рівні парламентської дипломатії.

«Ми дякуємо Чехії за колосальну допомогу, яку вона здійснює щодо України в безпековому плані, в озброєнні. У політичних заявах Чехія одна з тих країн, яка першою ухвалила засуджування дій РФ, друге вони ухвалили абсолютно виважено резолюцію, яка стосується засудження геноциду щодо України з боку РФ. Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова б ухвалити на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання Російської Федерації країною-терористом. Це дуже важливо», – сказала Кондратюк.

На зустрічах у Чехії, за словами Кондратюк, багато говорять про допомогу, яку країна може надати в озброєнні, також про можливості залучення чеських експертів-адвокатів до процесів Міжнародного кримінального суду.

«Ми знаємо, що дуже багато країн – 42 країни подали свої позови до Міжнародного кримінального суду по злочинах, які здійснює РФ на території України. Ми також хотіли залучити експертів із Чехії щодо цього, – каже Кондратюк. – Ми говорили дуже багато з пані спікеркою Маркетою (Маркета Пекарова-Адамова – ред.), яку допомогу може Чехія здійснити по відбудові України. Вона запевнила, що Чехія розробляє спеціальний план для України, де би залучила інвестиції, свої бізнес-структури по наданню такого плану з відновлення, відбудови країни нашої».

Раніше Литва визнала Росію державою-спонсором тероризму.

Крім того, сейм Литви визнав війну Росії проти України геноцидом української нації. Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».

У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.