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До України приїхав генеральний прокурор США

Генеральний прокурор США Меррік Ґарланд і генпрокурор України Ірина Венедіктова. Краковець, Україна, 21 червня 2022 року

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Ґарланд приїхав до України, повідомила пресслужба Міністерства юстиції США 21 червня.

Поїздка не була анонсована заздалегідь. Як зазначили в Мін’юсті, він висловив готовність США допомогти Україні в ідентифікації, пошуку та покаранні винних у воєнних злочинах.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова подякувала Ґарланду за підтримку, зазначивши, що в сторін «спільний ворог».

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За словами генерального прокурора США, він планує обговорити з українськими правоохоронцями заходи для притягнення до відповідальності винних у звірствах та воєнних злочинах.

«США шлють чітке повідомлення: немає де ховатися, ми та наші партнери використаємо всі шляхи, аби забезпечити відповідальність для винних», – заявив він.

Україна наполягає на покаранні Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд із прав людини.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.

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