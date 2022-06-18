Німецькі правоохоронці залучені до розслідування сотень воєнних злочинів в Україні – очільник BKA

Представники німецької влади розслідують кілька сотень ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Про це заявив начальник Федерального управління кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мюнх, йдеться у матеріалі газети The Welt am Sonntag.

За словами Мюнха, наразі поліція має «тризначну кількість фактів» щодо потенційних воєнних злочинів.

Він додав, що розслідування охоплюють не лише тих, кого підозрюють у безпосередньому скоєнні воєнних злочинів, а й політичних чи військових посадовців, які віддавати накази щодо них.

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«Це найскладніша частина нашого розслідування… Наша чітка мета — виявити винних у звірствах, довести їхні дії через наше розслідування та притягнути їх до відповідальності», – цитує посадовця видання.

Німецькій владі допомагає її ж служба зовнішньої розвідки, використовуючи такі докази, як записані радіорозмови російських солдатів.

Німеччина діє під «універсальною юрисдикцією», що дозволяє іноземній державі розслідувати злочини проти людства, воєнні злочини та геноцид, незалежно від того, де вони були скоєні.

Однак «це може зайняти час», оскільки розслідування, пов’язані з конфліктом в Україні, все ще на початковій стадії, сказав очільник поліції.

Він додав, що німецькі слідчі можуть бути направлені в Україну, але лише за міжнародним мандатом.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.