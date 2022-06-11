На окупованих територіях Росія шукає нелояльних до себе громадян. Багатьох людей примушують проходити фільтраційні заходи. Аби виявити патріотично налаштованих людей, волонтерів, ветеранів АТО\ООС, осіб пов’язаних з українською владою, армією. Тобто усіх, хто може загрожувати окупаційному режиму. Під час допитів окупанти вдаються до психологічних та фізичних знущань. На окупованих територіях навіть з’явилися фільтраційні табори – це спеціальні пункти, створені для утримання людей на час перевірок. Все це розповідають люди, яким вдалося пройти фільтрацію та покинути окуповані території. Впродовж двох місяців Радіо Свобода, Радіо Донбас Реалії та багато інших українських та світових ЗМІ збирали свідчення цих людей. Тож на основі цих свідчень радіо Донбас.Реалії зробили склали загальну картину: що ж таке фільтрація, для чого вона, як проходить і де?

Скільки таборів?



Точна кількість фільтраційних таборів наразі невідома. Лише в окупованій частині Донецької області є відомості про як мінімум 11 таких таборів. Зокрема, поблизу Маріуполя, де власне і почалися фільтраційні заходи, табори є в Мангуші, Безіменному, Козацькому та Нікольському. Також є вони і в тилу угрупування «ДНР» – в Донецьку, Докучаєвську, Новоазовську, Старобешевому, Амвросіївці. В Херсонській області, згідно з повідомленням Головного управління розвідки, такий табір діє в селі Велика Лепетиха. Крім того, фільтраційні заходи відбуваються на окупованих територіях Харківської та Луганської областей. Однак інформації по них значно менше. Відомо, що з окупованого Рубіжного людей вивозили до Старобільська, Луганська, Сорокиного. А із захопленої Попасної – до Первомайська та Кадіївки. Однак фільтраційні заходи проводяться не лише в спеціальних таборах. Перевірки проводяться і на блокпостах.

Що представляє собою табір?



Здебільшого, це будівлі шкіл, або якихось установ. Також це можуть бути якісь наметові містечка. Вони не пристосовані до тривалого перебування великої кількості людей. Людей розміщують на полу в кабінетах, спортзалах. Коли було холодно, то багато людей хворіли через погане, або повністю відсутнє опалення. Здебільшого ніде немає душових кабін. Кілька умивальників на всіх і все.

Харчування – погане, та майже повна відсутність якоїсь медичної допомоги. Дехто з тих, хто пройшов фільтрацію згадували, що були й летальні випадки через ненадання медичної допомоги.



Ось декілька відео з одного з таких фільтраційних таборів.

Що та як перевіряють?



Спочатку під фільтрацію потрапляли ті, хто хотів виїхати за межі рідного населеного пункту. Або на підконтрольну Україні територію, або на окуповану, або взагалі в Росію. Згодом на фільтрацію почали забирати примусово. Про обидва варіанти розповіли жителі Маріуполя, яким вдалося пройти фільтрацію:

Час перевірок залежить від багатьох факторів. Людей там можуть тримати по декілька тижнів в жахливих умовах. Особливо, це стосується тих, кого вони підозрюють в проукраїнських поглядах, у співпраці з українськими військовими, владою. У тих, хто потрапляє в табори – найчастіше одразу забирають документи та телефони. Їх фотографують, беруть відбитки пальців. Роздягають. Прискіпливо ставляться до тих, хто має татуювання. Повністю перевіряють телефон. Дзвінки, фотографії, соціальні мережі, месенджери.

Потім допитують. Розпитують про усе – життя, робота, погляди, плани на майбутнє. Як люди ставляться до Росії, до проведення «спеціальної воєнної операції», до української влади. Постійно відбувається психологічний тиск. Людей залякують. Якщо щось знайдуть в телефоні, або щось не сподобається у розповіді, то можуть погрожувати, бити.

Ось як згадує допит житель Маріуполя Сергій, в якого в телефоні знайшли переписку зі своїми студентами, які служать у ЗСУ.

«Зараз виведемо тебе в поле розстріляємо. Ти ж з ними. Ти теж, мабуть, військовий. Ти теж нас ненавидиш. Якщо ти викладач, то чого не вчив студентів, шо «нациків» та «бендеровців» треба усіх вбивати?», – згадує Сергій.

Тим, хто пройшов фільтрацію, видають відповідну довідку. Однак почали це робити не одразу.​



Що з тими, хто не проходить фільтрацію?



Тих, хто не пройшов фільтрацію – затримують. Відправляють у в’язниці на окупованих територіях. Або в Росію. Найчастіше, це Оленівка, Донецьк, Таганрог. Якщо це колишній військовий АТО\ООС, то його можуть судити. Можуть намагатися схилити до співпраці. Але здебільшого їх тримають в полоні. Катують, вибивають свідчення. Готують, як обмінний фонд, говорить журналіст Медійної ініціативи за права людини Станіслав Мірошниченко.

Періодично в свідченнях тих, хто пройшов фільтрацію є інформація, що тих, хто не зміг пройти фільтрацію – вбивали.

Наприклад, за словами 17-річної переселенки з Маріуполя Марії Вдовиченко, їй назавжди запам’яталася розмова двох солдатів: «Що ти робив із людьми, які не пройшли фільтрацію? – Застрелив десять, а далі не рахував – нецікаво».

Насправді, дуже складно дізнатися, що насправді відбувається із тими, хто не пройшов фільтрацію. Здебільшого зв’язку із цими людьми просто немає.



Що говорить міжнародне право?



В міжнародному праві такого поняття, як фільтрація – немає. А те, що роблять окупанти з людьми – порушення прав громадян.

Злочином проти людяності називає фільтраційні заходи правозахисниця Олександра Матвійчук. В ефірі 5 каналу вона розповіла, що фільтрація – це знущання над цивільними, які захищені четвертою женевською конвенцією. Російська армія не має права цих людей утримувати. Для цього немає військової необхідності. І міжнародні суди мають дати цьому оцінку.

На цю ж конвенцію посилалася й екс-омбудсмен України Людмила Денісова.

«Згідно зі статтею 32 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, заборона застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, що перебувають під захистом Конвенції, поширюється на будь-яке брутальне поводження з боку як цивільної, так і військової влади».

Тож вона вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: