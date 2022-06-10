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Нарахував 11 трупів під будинком: унікальні свідчення та кадри від жителя Бучі

Нарахував 11 трупів під будинком: унікальні свідчення та кадри від жителя Бучі
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Нарахував 11 трупів під будинком: унікальні свідчення та кадри від жителя Бучі

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12 років за ґратами загрожує росгвардійцю, який у місті Буча захопив у заручники працівників та пацієнтів лікарні.

За його наказом, співслужбовці направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу, а сам підозрюваний примушував одного із тамтешніх співробітників стати мером міста на час окупації, – повідомили в Офісі Генпрокурора.

І хоча вже кілька місяців, як у Бучі немає російських військових, місцеві продовжують розповідати про жах пережитого під час окупації.

Зокрема, кореспондент Радіо Свобода Тарас Левченко поспілкувався із 50-річним жителем Бучі, під будинком якого вбили 11 людей. Від куль окупантів загинув і рідний брат чоловіка. А сам він знаходив зброю, документи та інші докази перебування російських військових на території України. Крім того, фільмував переміщення їхніх колон, а ще, після найзапекліших боїв – російську техніку та тіла загиблих солдатів РФ, навіть зблизька.

Екслюзивні кадри на Радіо Свобода.

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