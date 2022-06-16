Прокурор МКС про злочини РФ в Україні: у нас багато інформації і є бажання досягти справедливості

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявляє про «великий обсяг інформації», зібраної щодо російської агресії проти України, а також запевняє у бажанні добитися справедливості.

«На сьогодні ми зафіксували багато інцидентів, визначили, які злочини було скоєно і хто може бути відповідальним…Вже під час другого візиту до України, до Бучі, Бородянки, я побачив, що Україна – це місце злочину. Ми маємо справу з великим обсягом інформації, яку отримуємо. Це все документується. Зокрема і третіми сторонами – журналістами», – розповів Хан в ефірі українського телемарафону у четвер, перебуваючи у Києві.

Він зауважив, що йдеться про руйнування цивільної інфраструктури, злочини проти дітей, сексуальні злочини, тортури.

«Наше завдання – використати вимоги та можливості законодавства та, власне, перевірити достовірність усієї інформації, автентичність інформації, яку ми отримуємо від різних джерел… Після того як ми визначимо правдиву ситуацію, ми зможемо використати статути і залучати міжнародних суддів, щоб у належний спосіб і час дійти висновків», – сказав Хан.

За словами прокурора МКС, потрібно зробити так, щоб «увесь світ побачив, що закон працює».



«Хочу запевнити про нашу абсолютну підтримку і бажання добитися справедливості … ми хочемо створити спільний фронт законності.. ми не можемо більше терпіти таке знущання над законом.. Маємо зробити так, щоб увесь світ побачив, що закон працює і може реагувати на жахливі наслідки того, що відбувається», – наголосив він.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан наприкінці травня повідомив, що МКС «працює над відкриттям офісу в Києві». Також, за його даними, в Україні працюють 42 слідчих, криміналістів та персоналу підтримки з МКС.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.