Спецпредставник ЄС: винуватці воєнних злочинів в Україні мають бути покарані

Cпеціальний представник Європейського союзу з прав людини Еймон Гілмор наголошує, що винні у скоєнні воєнних злочинах в Україні мають бути притягнути до відповідальності. Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні у твітері.

«Сьогодні в Бучі та Ірпені я побачив масові поховання жертв російської загарбницької війни, поспілкувався із місцевим священником, який знав їх, відвідав розбомблений торговий центр. Воєнні злочини і ті, хто скоїв їх, мають бути притягнуті до відповідальності», – наголосив Гілмор.

Як уточнили у Нацполіції, Еймон Гілмор відвідав зруйнований Ірпінський відділ поліції, Романівський міст та пошкоджені під час обстрілів армією РФ об’єкти цивільної інфраструктури міста, а також «братську могилу» в Бучі.

Повідомляється, що візит Гілмора триватиме кілька днів.

Україна наполягає на покаранні Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд із прав людини.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.