Бріджит Брінк: Україна не зазнає поразки

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла в інтерв’ю «Голосу Америки» про підтримку України з боку США на тлі вторгнення Росії в Україну.

«Завдання, які стоять перед Україною та нами, величезні. Коли я прибула сюди, я поставила собі п’ять безпосередніх цілей, і перша – допомогти Україні захистити себе. Друга – допомогти притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та звірствах. Третє – забезпечити, щоб гуманітарна допомога, зокрема, що направляється зі США, доходила до кінцевих одержувачів, особливо в зонах конфлікту. Четверте – проконтролювати цей величезний обсяг американської допомоги та забезпечити відповідний нагляд звідси, з Києва. І останнє – знову зібрати нашу команду, американців та українців, які працюють у посольстві, та відновити нашу структуру. Тож проблеми, які стоять перед Україною, дуже великі, вони стоять перед усіма нами, але ми справді сповнені рішучості і готові їх вирішити», – зауважила вона.

Вона зазначила, що нагляд за допомогою від США для України здійснює посольство.

«Я тут якраз для того, щоб переконатися, що все, що ми робимо, безпосередньо допомагає українцям на передовій, допомагає Україні покращити своє становище на полі бою, що, як ми впевнені, підтримає її позицію під час переговорів, коли до цього дійде», – відповіла посол.

Бріджит Брінк впевнена: Україна не зазнає поразки.

«І ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Як я вже згадувала, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки. Це дійсно важливо і для Америки, тому що, як сказав президент Байден, те, що сталося, є обурливим з морального погляду, це неспровокований, невиправданий напад на суверенну країну. В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу», – наголосила вона.

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня. 31 травня вона здійснила першу поїздку за межі Києва, відвідавши аеродром у селищі Гостомель.

Американського посла не було в Україні три роки.

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15 червня президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні.

Того ж дня раніше посольство США в Україні озвучило дані про військову допомогу, яку отримала Україна від Вашингтона з початку широкомасштабного російського вторгнення.

Згідно з повідомленням, загальна сума безпекової допомоги США становить 4,6 млрд дол і включає високомобільні артилерійські ракетні системи, сотні броньованих багатоцільових машин, гелікоптери, безпілотні повітряні системи, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари, безпілотні судна берегової охорони.

Також американські дипломати окремо відзначили надання Україні:

220 000 артилерійських снарядів;

50 000 000 патронів;

108 гаубиць;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем;

1 400 зенітних систем Stinger.

Президент США Джо Байден 9 травня підписав «Закон про лендліз на захист демократії в Україні 2022 року». Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, постачання зброї Україні зі США за процедурою лендлізу ще не починалися.

Західні постачання озброєння Україні почалися ще до повномасштабного російського вторгнення, проте після нього їх обсяги збільшилися, деякі країни почали постачати важку техніку.