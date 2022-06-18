Лендліз для України ще не починався – секретар РНБО

Постачання зброї Україні зі США за процедурою лендлізу ще не починалися, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Там є процедура. Лендліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про лендліз – дуже позитивне для нас рішення. І лендліз буде, питання – коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинники працюють по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри», – заявив секретар РНБО в інтерв’ю виданню «Ліга», опублікованому 18 червня.

За його словами, поставки за лендлізом можуть стартувати у липні-серпні чи у вересні.

«Тут дуже багато чинників. Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібру майже не залишилося», – сказав Данілов.

На запитання, як він оцінює результати зустрічі «Рамштайн-3», секретар РНБО відповів: «Нам треба поставити собі запитання: а хто нам що зобов’язаний? Для цього у нас мають бути трошки інші відносини з тими країнами, які беруть на себе зобов’язання. Якби наша країна була членом НАТО, то була б зовсім інша розмова і змінилась би конфігурація таких зустрічей. Сьогодні ми маємо дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всі ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати».

Президент США Джо Байден 9 травня підписав «Закон про лендліз на захист демократії в Україні 2022 року».

Західні постачання озброєння Україні почалися ще до повномасштабного російського вторгнення, проте після нього їх обсяги збільшилися, деякі країни почали постачати важку техніку.