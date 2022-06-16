Поставки зброї будуть, але «не все можна озвучувати» – Резніков про підсумки саміту в Брюсселі

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки участі в зустрічі формату «Рамштайн» вночі проти 17 червня.

«Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом», – заявив він на своїй фейсбук-сторінці.

Резніков додав, що також взяв участь у зустрічі голів оборонних відомств країни Північноатлантичного Альянсу і провів близько десятка двосторонніх зустрічей.

«Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу: серед запрошених гостей – Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами «НАТО де-факто». Радий, що колеги підтвердили, що Україна – де-факто вже член цієї родини», – зазначив міністр оборони.

Він, поміж іншого, подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за організацію Контактної групи з питань оборони України, а також секретарю з оборони Великої Британії Бену Воллесу, який «зробив надзвичайно багато для того, щоб сили оборони України мали більше спроможностей для відсічі російській агресії».

За словами Резнікова, першочерговим завданням є зупинення російського наступу, для чого потрібне швидке посилення артилерією, танками, бронетехнікою та засобами протиповітряної оборони.

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«Завданням другого етапу є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося. Наша глобальна мета – деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах», – додав він.

Голова Міноборони зазначив, що Україна не планує використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій.

«Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників», – аргументував він.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у Брюсселі повідомив 16 червня, яку зброю та обладнання зобов’язалися надати Києву як США, так і декілька інших країн-учасниць Контактної групи з оборони України.