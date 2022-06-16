HRW закликає Росію припинити використання заборонених протипіхотних мін в Україні

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що Росія у війні проти України використовує протипіхотні наземні міни, заборонені міжнародною спільнотою.

У звіті HRW 16 червня йдеться про документальну підтвердженість того, що Росія в цьому конфлікті є єдиною стороною, що застосовує заборонені протипіхотні міни, які завдають шкоди цивільному населенню та об’єктам.

У звіті правозахисників на 19-ти сторінках описано сім типів протипіхотних мін, які застосували російські війська в Україні після вторгнення 24 лютого.

Правозахисники кажуть: Україна, як виглядає, дотримується своїх зобов’язань як сторона, що підписала міжнародний договір про заборону протипіхотних мін. Офіційний Київ ратифікував документ у 2005 році.

«Нахабне використання Росією протипіхотних мін у країні, яка прямо заборонила цю зброю, безпрецедентне і заслуговує на рішуче глобальне засудження», – сказав представник HRW Стів Гуз.

Він заявив, що такі протипіхотні наземні міни створюють «довгострокову загрозу життю та засобам для існування цивільних».

Росія не є учасником Договору про заборону мін 1997 року, який ратифікували 164 країни. Крім заборони використання такої зброї, договір також вимагає знищення запасів, розчищення замінованих територій та надання допомоги постраждалим.

У доповіді йдеться, що Росія навіть використала своє вторгнення в Україну для бойових випробувань кількох типів своїх протипіхотних мін. За даними HRW, одна, вироблених торік, є особливо небезпечною.

Протипіхотна міна ПОМ-3 під час спрацьовування злітає на висоту від 1 до 1,5 метрів, а потім вибухає в повітрі й розкидає уламки на відстань приблизно до 16 метрів. Також вона може здетоновувати при наближенні, і має таймер, який дозволяє їй самоліквідуватися через певний проміжок часу.

Через застосування російськими загарбниками протипіхотних мін постраждало і сільськогосподарське виробництво в Україні, наголошують у HRW. А працювати технікою на полях, сільських стежках і дорогах стало дуже ризикованим – звертають увагу правозахисники.

HRW заявила, що також задокументувала використання російськими військами в Україні заборонених мін-пасток, активованих жертвами.

У доповіді міститься заклик до Москви негайно припинити використання протипіхотних мін в Україні. HRW також закликає Україну зберегти зусилля, щоб її Збройні сили продовжували дотримуватися своїх зобов’язань за Договором про заборону мін.