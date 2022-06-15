Велика Британія та Данія анонсували донорську конференцію для України – Зеленський

Україна очікує на збільшення підтримки від країн-партнерів у форматі «Рамштайн», заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 червня.

Зеленський назвав «хорошими» новини із зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України, де обговорювалася підтримка Києва.

«Маємо, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. У межах «Рамштайну» Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо, залучені 14 держав», – сказав він.

Голова держави додав, що його запросили виступити на саміті НАТО в Мадриді та на зустрічі країн «Групи семи».

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Президент також зазначив, що 15 червня Київ відвідали премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії, відеозвʼязком до зустрічі долучився премʼєр-міністр Північної Македонії.

«Україна отримала вагоме рішення про підтримку й цими державами статусу кандидата в члени Євросоюзу для нас – три держави ухвалили таку спільну заяву», – сказав Зеленський.

Раніше 15 червня президент США Джо Байден анонсував пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Згодом міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив, що кілька країн на зустріч Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі також анонсували надання зброї й обладнання.