Велика Британія надасть Україні 20 самохідних артилерійських гармат – Воллес

Велика Британія надасть Україні 20 самохідних артилерійських гармат, повідомив секретар із оборони країни Бен Воллес у коментарі BBC.

За оцінкою Воллеса, у деяких локаціях Росія має 20-кратну перевагу в артилерії над українською армією.

При цьому він підтвердив, що Британія надішле 20 самохідних артилерійських установок до України. Ці системи закупили в бельгійської збройної компанії і планують безпосередньо передати Києву на додачу до «невеликої кількості реактивних систем залпового вогню із запасів британської армії», передає британський мовник.

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Воллес висловив думку, що в зонах бойових дій проти Росії «зберігається динаміка на користь України».

«Це не означає, що велика російська машина відкочується назад. Але вона й не просувається вперед у відповідності до їхніх планів», – зазначив він.

Напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у Брюсселі повідомив, яку зброю та обладнання зобов’язалися надати Києву як США, так і декілька інших країн-учасниць Контактної групи з оборони України.