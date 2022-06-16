ГУР Міноборони: розвідники отримали і оприлюднили детальну документацію щодо «Кримського мосту»

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють про отримання детальної технічної документації щодо «Кримського мосту», повідомляє у фейсбук пресслужба відомства.

«У найближчому оточенні Путіна заявляють про «гарантовану» безпеку «Кримського мосту»…Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта. Зокрема, мова про технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу», – йдеться у повідомленні.

ГУР Міноборони також оприлюднило цей документ для загального ознайомлення та вивчення.

Російська сторона наразі на це повідомлення не відреагувала.

20 квітня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив: якщо з’явиться можливість, то удар по мосту через Керченську протоку, який Росія звела після окупації Криму, буде завданий.

Міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом, ввели в експлуатацію у 2019 році. Його протяжність – майже 19 кілометрів, приблизна вартість будівництва – близько 250 мільярдів рублів. Через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.

З початку повномасштабного вторгнення на територію України в лютому 2022 року російська армія повністю зайняла узбережжя Азовського моря, що дозволяє РФ контролювати наразі як сухопутні, так і морські шляхи до півострова Крим.