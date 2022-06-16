На чотирьох напрямках війська РФ намагались вести штурмові дії – Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ намагалися вести штурмові дії з метою недопущення перекидання українських військ на інші напрямки, повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

Противник здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.



За даними Генштабу, російські війська зосереджені на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдали авіаційного удару по Лоскутівці.

«На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового», – йдеться у повідомленні.



На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала – війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.

Застосовували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.