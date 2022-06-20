«Ми тут, щоб допомогти Україні здобути перемогу» – посол США Бріджит Брінк

КИЇВ – Бріджит Брінк, яку затвердили на посаді посла США Україні в травні, розповіла в інтерв’ю голові бюро «Голосу Америки» у Східній Європі Мирославі Гонгадзе про підтримку України з боку США, а також пріоритети та виклики на тлі масштабного вторгнення Росії до України. Брінк заявила, що поставила собі п’ять безпосередніх цілей після переїзду до Києва.

– Не могли б ви розповісти про ваш приїзд сюди під час війни? Які відчуття від Києва? Які виклики стоять зараз перед цією країною та перед Сполученими Штатами, які її підтримують?

– Навіть не можу передати, наскільки я пишаюся тим, що я тут, що я повернулася як посол США, що працюю з фантастичною командою американців та українців. Завдання, які стоять перед Україною та нами, величезні.

Виклики, які стоять перед Україною, дуже великі, вони стоять перед усіма нами

Коли я прибула сюди, я поставила п’ять безпосередніх цілей. Перша – допомогти Україні захистити себе. Друга – допомогти притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та звірствах. Третє – забезпечити, щоб гуманітарна допомога, зокрема, що направляється зі США, доходила до кінцевих одержувачів, особливо в зонах конфлікту. Четверте – проконтролювати цей величезний обсяг американської допомоги та забезпечити відповідний нагляд звідси, з Києва. І останнє – знову зібрати нашу команду, американців та українців, які працюють у посольстві, та відновити нашу структуру.

Тож виклики, які стоять перед Україною, дуже великі, вони стоять перед усіма нами, але ми справді сповнені рішучості і готові їх вирішити.

– Президент Джо Байден [15 червня] оголосив про виділення додаткової допомоги Україні. США надають Україні найбільшу підтримку – у військовому та фінансовому плані. Ви згадали про нагляд за тим, як ці гроші використовуються в цій країні. Якою є ваша система контролю за грошима зараз?

– Отже, існують давно налагоджені системи для усієї допомоги, яку ми надаємо, включно з безпековою допомогою. Щодо того, що ми робимо зараз – ми виконуємо відповідні функції, які ми маємо виконувати тут, у Києві, працюємо з Міністерством оборони та іншими частинами українського уряду, тому що це важливо. Ми тут заради цього, а також заради інших причин. Я впевнена, що ми впораємося.

– Чи є якийсь спеціальний представник для нагляду за підтримкою, яку США надають Україні?

– У нас є наше посольство, і я дуже рада бути тут послом. У нас буде особливий персонал, включаючи старших співробітників, які займатимуться цими питаннями.

– Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому натякнув, що Сполучені Штати надають недостатньо, або надають надто пізно. Як би ви прокоментували його позицію?

– З початку війни, і навіть раніше, ми були повністю зосереджені на тому, щоб надати Україні безпекову допомогу, зброю, яку вона потребує, якнайшвидше. І це, насправді, моє завдання номер один тут. Я вважаю, що на початку були певні проблеми. Але я тут саме для того, щоб переконатися, що все, що ми робимо, безпосередньо допомагає українцям на передовій, допомагає Україні покращити свої позиції на полі бою, що, на наш погляд, посилить її позицію на переговорах тоді, коли це буде доречним.

– Якими є зараз ваші відносини з українською владою? Чи взаємодієте ви на усіх її рівнях?

Це також надзвичайно важливо для європейської безпеки та для США

– Так, я вважаю, що одна з речей, яку я помітила найбільше за 25 років дипломатичної роботи, це величезна, позитивна підтримка, яку я бачу з боку уряду, від людей поза урядом, від населення, а також підтримку з дому, включаючи громадську підтримку в моїй рідній частині США, на Середньому Заході. Я дуже вдячна за це. Я думаю, що це дуже важливо для нас. Думаю, ми розуміємо, що це неймовірно важливо для України, її майбутнього, її існування. Але я вважаю, що це також надзвичайно важливо для європейської безпеки та для США. Ми не маємо дозволяти, щоб кордони змінювалися силою.

– Як ви в цілому бачите цю війну? Існують різні тактики та різні стратегії, які використовують США та інші західні країни, і, очевидно, що США беруть на себе лідерство у створенні цієї коаліції проти Росії. Українці страждають, війна затягується – як ви бачите її закінчення? Чи ви бачите можливість для мирних переговорів?

– Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що ми залишаємо на розсуд українців питання про те, коли Україна захоче вести переговори. Я знаю, що президент Байден вказував на те, що говорив президент Зеленський, що всі війни закінчуються переговорами. Але знову ж таки, ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців.

– Чого на даний момент США очікують від України? До війни йшли розмови про антикорупційні зусилля, тощо. Якими є очікування від України надалі?

– Сформулюю це трохи інакше. Я думаю, що ті з нас, хто так рішуче підтримує Україну в уряді США, серед американського населення – хто за Україну, хто підтримує Україну – ми бачимо і розуміємо те майбутнє, якого прагнуть українці. Це майбутнє, де Україна є вільною, незалежною, процвітаючою, суверенною і сама вирішує своє майбутнє. Для нас, американців, це резонує також з тим, ким ми є.

Україна не зазнає поразки. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Отже, я сподіваюся, і що я планую робити, і що ми вже робимо – це підтримка України у цьому безпосередньому завданні, в її зусиллях із захисту, це надзвичайно важливо. Думаю, усі з цим погодяться. Думаю, що уряд і люди тут погодяться з тим, що ще одним важливим завданням є і залишаться зусилля з реформування, що забезпечить майбутнє для України, українських дітей та їхніх дітей.

– Ця війна стосується не лише України. Україна бореться за більшу мету, за демократію. Україна також бореться за європейські цінності. Якщо Україна зазнає невдачі, які можуть бути наслідки?

Чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу

– Україна не зазнає поразки. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Як я вже згадувала, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки. Це дійсно важливо і для Америки. Тому що, як сказав президент Байден, те, що сталося, є обурливим з моральної точки зору, це неспровокований, невиправданий напад на суверенну країну.

В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу.

– Ще одне питання щодо зусиль з відновлення. ЄС, США роблять багато зусиль. Ведеться багато розмов про плани відбудови України. Яким ви бачите цей процес? Чи є вже створена коаліція?

– Я знаю, що в липні в Лугано (Швейцарія) відбудеться конференція, щоб обговорити цей процес. Думаю, уряд в моїй країні захоче підтримати Україну всіма можливими способами. Думаю, ми також хочемо, щоб Україна мала провідну роль у визначенні того, як саме найкраще проводити відбудову. З того, що я чую від керівництва уряду, це зосередження на реформах. Це зосередження на побудові України задля майбутнього. Думаю, усі ми прагнемо це підтримати.