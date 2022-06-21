На Луганщині російські війська захопили селище Тошківка – голова РВА

На Луганщині війська РФ захопили селище Тошківка. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«На сьогоднішній день, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною і Гірським. Були зупинені вчора, але тиск триває», – зазначив він.

За словами Власенка, фактично вся Луганська область є наразі епіцентром протистояння між ЗСУ та російською армією. На його думку, цей тиждень може бути вирішальним, а бої інтенсивнішими.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

Наприкінці травня в Інституті вивчення війни заявляли, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.

За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, у промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої – російські війська влучили в будівлю І прохідної «Азоту», обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкривали вогонь в районі трьох мостів.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня звернули увагу, що зосередженої Росією артилерії і піхоти, ймовірно, залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька.