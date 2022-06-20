Контроль над селищем Метьолкіне не дасть армії РФ переваги в битві за Сєвєродонецьк – Власенко

Контроль над селищем Метьолкіне на Луганщині не створить для російських сил тактичної переваги, тому особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив голова Сєвєродонецької ОВА Роман Власенко.

«Але психологічно це для нас певна проблема. На тій стороні Донця ми котролюємо не лише частину промзони Сєвєродонецька, але і ще декілька населених пунктів. Тобто у нас був такий плацдарм для тієї сторони Донця, з яким у нас ускладнена логістика. Це (Метьолкіне – ред.) був такий собі люфт для маневрів, щоб наші хлопці не потрапили в оточення на «Азоті», на «промці» Сєвєродонецька», – зазначив Власенко.

Про те, що Збройні сили України втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька заявив 20 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

У Генштабі ЗСУ вранці 20 червня повідомили, що за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком тривають бойові дії. Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня звернули увагу, що зосередженої Росією артилерії і піхоти, ймовірно, залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька.