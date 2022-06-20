Війська РФ застосували Су-25 на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ

Російські війська застосували авіацію – літаки Су-25 – для нанесення авіаударів одразу на трьох напрямках, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини», – йдеться у повідомленні.

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.



На Лиманському напрямку, за даними Генштабу, противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 біля населеного пункту Пришиб та ракетного удару біля населеного пункту Маяки. На Авдіївському напрямку війська РФ завдали авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.

На Бахмутському напрямку протягом доби війська РФ здійснювали обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається не допустити перегрупування підрозділів українських військ, додають у Генштабі.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня звернули увагу, що зосередженої Росією артилерії і піхоти, ймовірно, залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька. Також, за даними дослідників, через успішні українські контратаки біля Запоріжжя російські війська змушені кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.