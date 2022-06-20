Українські війська втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські війська втратили контроль над населеним пунктом Метьолкіне біля Сєвєродонецька.



«Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки. Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Вчора ворог кинув десятки одиниць техніки на прорив. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру», – інформує в телеграмі Гайдай.

За його словами, противник продовжує нарощувати резерви, російські війська використовують «повзучу» тактику – знищення Луганщини з усієї можливої зброї – і намагаються «продавити» лінію оборони.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

У Генштабі ЗСУ вранці 20 червня повідомили, що за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком тривають бойові дії. Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня звернули увагу, що зосередженої Росією артилерії і піхоти, ймовірно, залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька.