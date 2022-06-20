ЗСУ контролюють понад третину Сєвєродонецька, але РФ кидає у місто «нову живу силу» – Стрюк

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що українські військові контролюють більше ніж третину Сєвєродонецька, але РФ кидає «нову живу силу» на штурм міста.



«Більшість житлових кварталів росіяни тримають під своїм контролем. Якщо говорити про все місто, то більше третини контролюють ЗСУ. Інша частина контролюється росіянами. Це промзона, квартали над промзоною, частина міста вздовж Сіверського Донця», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українські військові тримають оборону, цілодобово перебуваючи у вуличних боях, противник застосовує проти них артилерію, зокрема і крупнокаліберну, міномети, авіацію.

Стрюк каже, що Росія кидає на штурм Сєвєродонецька «все нову й нову живу силу».

«Ворог намагається відтісняти наших воїнів. Лише неймовірними зусиллями наших ЗСУ вдається тримати лінію оборони і не допустити просування, відходу від позицій», – сказав він.



Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

У Генштабі ЗСУ вранці 20 червня повідомили, що за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком тривають бойові дії. Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня звернули увагу, що зосередженої Росією артилерії і піхоти, ймовірно, залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька.