Російські війська намагаються атакувати Луганщину на дев’яти напрямках – Залужний

Запеклі бої за Луганську область тривають, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 15 червня.

«Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче – Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха», – перелічив він на своїй фейсбук-сторінці.

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За його даними, російські війська використовують авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію для витіснення української армії.

Залужний також назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

«Місто не може розглядатися ніяк інакше», – зазначив головнокомандувач.

Станом на ранок 15 червня, як повідомив Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, Збройні сили України контролювали третину Сєвєродонецька.