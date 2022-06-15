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Російські війська намагаються атакувати Луганщину на дев’яти напрямках – Залужний

За даними Валерія Залужного, російські війська використовують авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію для витіснення української армії

Запеклі бої за Луганську область тривають, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 15 червня.

«Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче – Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха», – перелічив він на своїй фейсбук-сторінці.

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За його даними, російські війська використовують авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію для витіснення української армії.

Залужний також назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

«Місто не може розглядатися ніяк інакше», – зазначив головнокомандувач.

Станом на ранок 15 червня, як повідомив Радіо Свобода керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, Збройні сили України контролювали третину Сєвєродонецька.

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