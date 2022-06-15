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Українські військові контролюють третину Сєвєродонецька і промзону – голова ВЦА

На вулицях Сєвєродонецька, початок червня 2022 року

Збройні сили України контролюють третину Сєвєродонецька на Луганщині, про це заявив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у ранковому ефірі Радіо Свобода.

За його словами, ситуація кардинально не змінилась – військові стоять на своїх позиціях, вночі були щільні обстріли «Градами» та важкою артилерією.

«Наші війська зайняли позиції, тримають лінію оборони. Ситуація стабільна, важка, але контрольована, – каже Стрюк. – Дві третини житлових кварталів контролюють війська РФ. Те, що стосується наших військ – це десь третина міста разом з промзоною і прилеглими територіями».

Зараз всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині, зруйновані.

Голова ВЦА розповів, чи є можливість доправляти підкріплення для військ: «Можливість є, але вона досить ускладнена. Дійсно, мости зруйновані щодо можливості їх використання, мабуть, під великим питанням. Відсутні по прольоту майже на кожному мосту. Певні складнощі є, але місто не відрізане. Різними способами, але можливість доправляти необхідні речі є».

Сьогодні у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, українські військові відбивають спроби штурму армією РФ Сєвєродонецька.

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