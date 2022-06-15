Завод «Азот» у Сєвєродонецьку війська РФ знищують, попри переховування там цивільних – влада

Хімічний завод «Азот» у Сєвєродонецьку, де може перебуваати близько пів тисячі цивільних, знищують російські військові, заявив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у ранковому ефірі Радіо Свобода.

«Завод «Азот» фактично нищиться, його розкладають на запчастини. Росіянам він не потрібен. Завод просто знищується, тому що це великий об’єкт промисловий, який боронять наші Збройні сили. Нищиться тому, що там переховуються мирні люди. Нищиться, щоб навести жах, паніку, змусити до якихось дій, пов’язаних з відступом. Наші військові тримаються, ніхто не збирається його полишати», – сказав Стрюк.

За його словами, остання інформація про перебування цивільних у сховищах заводу від 3 червня.

«Станом на 3 червня на заводі знаходилось 560 осіб. Частково людей було евакуйовано, але це дуже малий відсоток. Точну цифру сказати неможливо. Внаслідок обстрілів на території заводу порушений внутрішній зв’язок. Зв’язку між сховищами немає. Завдяки військовим можна збирати уривчасті дані», – зауважив голова ВЦА.

Він переконує, на заводі, за необхідності, людям надається допомога, запаси продовольства були створені до початку активних бойових дій.

«У плані виживання можливо, але зрозуміло що це нелюдські умови. З одного боку, люди є у сховищах, їм більш-менш безпечно, але знаходження їх на заводі саме по собі є небезпечним, оскільки завод є мішенню для обстрілів», – додав Стрюк.

На минулому тижні було влучання в резервувар з аміаком та стався викид – були постраждалі, але без масового характеру, сказав посадовець.

«Будемо сподіватись, що це був останній такий викид хімічних речовин, оскільки завод зупинили ще до початку війни, але разом з тим у технологічних місткостях, комунікаціях є рештки хімічних речовин, що досить небезпечні», – сказав голова Сєвєродонецька.

Російські війська неодноразово потужно обстрілювали з великокаліберного озброєння територію заводу «Азот».