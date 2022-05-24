Через черговий обстріл заводу «Азот» в Сєвєродонецьку загинули четверо людей – Гайдай

Російські війська вранці знову обстріляли хімічний завод «Азот» у Сєвєродонецьку, загинули четверо людей, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, щільність та кількість російських обстрілів зростає щодня.



«Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей. Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання «Азот», де – про це відомо всім – облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини», – написав він у телеграмі.

Гайдай додає, що ще одна людина була поранена в центрі Сєвєродонецька – пораненого швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати медичну допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям.

Російські військові неодноразово обстрілювали хімічний завод «Азот» у Сєвєродонецьку.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.