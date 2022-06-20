РФ кинула «всі свої сили і засоби» на Сєвєродонецьк, зараз там йдуть максимально інтенсивні бої – Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляє, що Росія кинула «всі свої сили і засоби» на Сєвєродонецьк, зараз там тривають максимально інтенсивні бої.



«Зараз тривають, без перебільшення, вирішальні бої біля Сєвєродонецька. У планах ворога – дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону і взяти в оточення угруповання наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, українські військові борються «за кожен метр української землі».

«Потужно знищують вогнем сили і засоби ворога. Він зазнає там дуже серйозних втрат. Наші війська роблять все можливе, щоб утримати території і не допустити оточення. Але ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна. Зараз, в ці хвилини, йде максимальна інтенсивність боїв», – додала Ганна Маляр.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

У Генштабі ЗСУ вранці 20 червня повідомили, що за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком тривають бойові дії. Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня звернули увагу, що зосередженої Росією артилерії і піхоти, ймовірно, залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька.

Наприкінці травня в Інституті вивчення війни заявляли, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.