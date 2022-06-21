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За 118 днів війни Росія втратила понад 34 тисячі своїх військових – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Росія за останню добу втратила 300 своїх військових, загалом у повномасштабній війні проти України РФ втратила 34 100 своїх військових, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У Генштабі ЗСУ інформують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила:

  • 1496 (+19) танків
  • 3606 (+18) бойових броньованих машин
  • 752 (+3) артилерійських систем
  • 239 (+1) РСЗВ
  • 98 засобів ППО
  • 216 літаків
  • 181 гелікоптер
  • 611 (+10) БПЛА
  • 137 (+7) крилатих ракет
  • 14 кораблів /катерів
  • 2537 (+10) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 59 (+4) одиниць спеціальної техніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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