За 118 днів війни Росія втратила понад 34 тисячі своїх військових – Генштаб ЗСУ

Росія за останню добу втратила 300 своїх військових, загалом у повномасштабній війні проти України РФ втратила 34 100 своїх військових, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
У Генштабі ЗСУ інформують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила:
- 1496 (+19) танків
- 3606 (+18) бойових броньованих машин
- 752 (+3) артилерійських систем
- 239 (+1) РСЗВ
- 98 засобів ППО
- 216 літаків
- 181 гелікоптер
- 611 (+10) БПЛА
- 137 (+7) крилатих ракет
- 14 кораблів /катерів
- 2537 (+10) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 59 (+4) одиниць спеціальної техніки
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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