«Там просто пекло»: бої з російською армією за контроль над Сєвєродонецьком

«Протягом чотирьох місяців усі наші позиції обстріляні з усього – і я хочу наголосити на цьому – з усієї зброї, яка є у російської армії», – повідомив у соцмережі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. «Там просто пекло», – додав він, маючи на увазі Сєвєродонецьк, який протягом останніх тижнів масовано обстрілюють російські війська, намагаючись взяти місто під повний контроль.

Після того, як були підірвані мости, українські військові винайшли нові способи постачання провізії і боєкомплекту.

Щодня на Донбасі гине від 200 до 500 українських військових, а ще більше отримують поранення, повідомив 16 червня голова президентської фракції Верховної Ради, керівник делегації України на мирних переговорах Давид Арахамія.

Фотожурналіст Reuters супроводжував українських військових 20 червня під час бою з російськими військами у Сєвєродонецьку.