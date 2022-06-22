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«Там просто пекло»: бої з російською армією за контроль над Сєвєродонецьком

«Протягом чотирьох місяців усі наші позиції обстріляні з усього – і я хочу наголосити на цьому – з усієї зброї, яка є у російської армії», – повідомив у соцмережі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. «Там просто пекло», – додав він, маючи на увазі Сєвєродонецьк, який протягом останніх тижнів масовано обстрілюють російські війська, намагаючись взяти місто під повний контроль.

Після того, як були підірвані мости, українські військові винайшли нові способи постачання провізії і боєкомплекту.

Щодня на Донбасі гине від 200 до 500 українських військових, а ще більше отримують поранення, повідомив 16 червня голова президентської фракції Верховної Ради, керівник делегації України на мирних переговорах Давид Арахамія.

Фотожурналіст Reuters супроводжував українських військових 20 червня під час бою з російськими військами у Сєвєродонецьку.

Український військовий із собакою на позиції у Сєвєродонецьку. 20 червня 2022 року Раніше цього місяця президент України Зеленський назвав битву за це місто &laquo;однією із найскладніших&raquo; у війні, наголосивши на її важливості. Він додав:&nbsp;&laquo;Там багато в чому вирішується доля нашого Донбасу&raquo;
1 Український військовий із собакою на позиції у Сєвєродонецьку. 20 червня 2022 року

Раніше цього місяця президент України Зеленський назвав битву за це місто «однією із найскладніших» у війні, наголосивши на її важливості. Він додав: «Там багато в чому вирішується доля нашого Донбасу»
Український танк рухається у промисловій зоні Сєвєродонецька. 20 червня 2022 року Російські війська продовжують бомбардувати Донбас, намагаючись оточити осередки українського опору в Лисичанську та Сєвєродонецьку
2 Український танк рухається у промисловій зоні Сєвєродонецька. 20 червня 2022 року

Російські війська продовжують бомбардувати Донбас, намагаючись оточити осередки українського опору в Лисичанську та Сєвєродонецьку
Українські військові спостерігають, як танк, як ховається в хмарі диму та пилу,&nbsp; веде вогонь по позиціях російської армії у промисловій зоні Сєвєродонецька &nbsp;
3 Українські військові спостерігають, як танк, як ховається в хмарі диму та пилу,  веде вогонь по позиціях російської армії у промисловій зоні Сєвєродонецька
 
Оскільки російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, сотні мирних жителів, які переховувалися на хімічному заводі &laquo;Азот&raquo;, не можуть виїхати з міста через інтенсивні бойові дії. &laquo;Евакуація можлива, якщо буде домовленість на найвищому рівні, якщо буде припинення вогню та чітко визначений маршрут&raquo;, &ndash; сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
4 Оскільки російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, сотні мирних жителів, які переховувалися на хімічному заводі «Азот», не можуть виїхати з міста через інтенсивні бойові дії. «Евакуація можлива, якщо буде домовленість на найвищому рівні, якщо буде припинення вогню та чітко визначений маршрут», – сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Український солдат і песик. Бої у Сєвєродонецьку. 20 червня 2022 року
5 Український солдат і песик. Бої у Сєвєродонецьку. 20 червня 2022 року
Українські&nbsp; військові проходять повз пошкоджений обстрілами автомобіль. Сєвєродонецьк, 20 червня 2022 року
6 Українські  військові проходять повз пошкоджений обстрілами автомобіль. Сєвєродонецьк, 20 червня 2022 року
Боєць ЗСУ оглядає місцевість. Бої за Сєвєродонецьк. 20 червня 2022 року
7 Боєць ЗСУ оглядає місцевість. Бої за Сєвєродонецьк. 20 червня 2022 року
На надувних човнах українські військові перевозять собі їжу і боєприпаси через річку поблизу Сєвєродонецька. Нещодавно були зруйновані три мости, які з&rsquo;єднують Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а це змусило українських бійців винайти нові способи доставки припасів
8 На надувних човнах українські військові перевозять собі їжу і боєприпаси через річку поблизу Сєвєродонецька.

Нещодавно були зруйновані три мости, які з’єднують Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а це змусило українських бійців винайти нові способи доставки припасів
Військові ЗСУ несуть переправлені через річку боєприпаси
9 Військові ЗСУ несуть переправлені через річку боєприпаси
Гайдай сказав, що українські сили &laquo;будуть триматися стільки, скільки буде необхідно&raquo; &nbsp;
10 Гайдай сказав, що українські сили «будуть триматися стільки, скільки буде необхідно»

 

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