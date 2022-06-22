Від російської окупації звільнено 1026 населених пунктів – ОП

Від російської окупації звільнено 1026 населених пунктів України, повідомив на брифінгу в Києві заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він додав, що на деокупованих територіях відновлюють інфраструктуру.

«Продовжується підготовка плану швидкого відновлення житла людей, шкіл, садів, медичних установ, які були зруйновані в результаті російського вторгнення», – заявив Тимошенко.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази спецоперації в Україні (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом і південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до анексованого Криму та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі обмежені та досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.