У Донецькій ОВА розповіли, який відсоток регіону перебуває під контролем ЗСУ

Збройні сили України котролюють близько 45 відсотків територій Донецької області, де наразі точаться бойові дії, заявив у коментарі Радіо Свобода голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)», – зазначив він.

За словами Кириленка, ситуація уздовж усієї лінії фронту наразі дуже складна.

«Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує вкрай важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що «Нам нікуди їхати», «Нам не вистачить коштів проживати десь», – зазначив Кириленко.

Упродовж дня 21 червня через обстріли військ РФ одна людина загинула та 19 людей зазнали поранень на Донеччині.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.