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У Донецькій ОВА розповіли, який відсоток регіону перебуває під контролем ЗСУ

За словами Павла Кириленка, ситуація узводж усієї лінії фронту наразі дуже складна

Збройні сили України котролюють близько 45 відсотків територій Донецької області, де наразі точаться бойові дії, заявив у коментарі Радіо Свобода голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху)», – зазначив він.

За словами Кириленка, ситуація уздовж усієї лінії фронту наразі дуже складна.

«Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує вкрай важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що «Нам нікуди їхати», «Нам не вистачить коштів проживати десь», – зазначив Кириленко.

Упродовж дня 21 червня через обстріли військ РФ одна людина загинула та 19 людей зазнали поранень на Донеччині.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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