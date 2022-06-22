«Всередині Москви – істерика і колективний психоз». Російський експерт про реакцію на дії ЗСУ в Чорному морі

Російський політолог та військовий експерт Павло Лузін припускає, що Кремль може піти на ескалацію, втягнувши країни НАТО у війну, яку вона розпочала проти України. Він вважає, що зараз Росія «зайшла в тупик» і не може анексувати окуповані українські території, бо це її «поховає». Про хід війни в Україні, дії ЗСУ в Чорному морі та «істерики» Москви з цього приводу читайте в інтервʼю Лузіна проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Росії потрібна передишка»

Експерт вважає, що Збройні сили України в теперішніх умовах «проводять методичну діяльність» в морі. Але разом з цим він не вважає, що ситуацію на морі можна назвати ескалацію.

ЗСУ роблять, те, що можуть робити і те, що повинні робити на морі. Вони топлять кораблі, які можуть топити

– Я в першу чергу, ніякої ескалації не бачу тому, що ЗСУ роблять, те, що можуть робити і те, що повинні робити на морі. Вони топлять кораблі, які можуть топити, вони топлять вишки, які, скоріше за все, використовуються у військових цілях Росією, вони бомблять острів Зміїний за можливості, вони потопили крейсер «Москва». Тобто це методична діяльність в рамках тих можливостей, які є.

Росія не збирається закінчувати війну

– Це демілітаризація Чорноморського флоту за великим рахунком. Тому тут істерика розганяється, в основному, всередині самої Москви – колективний психоз, бігають, одне одному щось розповідають, запевняють, що це жахливо, ми повинні діяти якось активніше. Окрім цієї істерики, ніякої готовності до переговорів тут немає і в перспективі не буде, бо Росія не збирається закінчувати війну.

Лузін вважає, що армія Росії у війні з Україною «потребує передишки», але зупинятися Кремль не збирається, переконаний експерт.

Мета війни незмінна з 2014 року – це знищення української державності, української культури

– Можливо їй (Росії – ред.) потрібна передишка, скоріше за все їй потрібна передишка, але вона не збирається закінчувати війну, бо мета війни незмінна з 2014 року – це знищення української державності, української культури. Тому, що ми бачимо, що напередодні приїзду Макрона, Шольца, Драги (президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Італії – ред.) до Києва, нещодавнього візиту, Патрушев (голова Радбезу РФ – ред.) говорив: «Ну ми готові до перемовин», Пєсков (спікер Кремля – ред.) казав: «От сподіваюся західні лідери там щось донесуть до Києва».

Я з кожним днем очікую все більшої ескалації на інших напрямках, не пов'язаних на пряму з Україною

– Але є й інший бік, є той самий «маніфест про геноцид українського народу», який був опублікований в «РІА новинах», від нього не відмовилися, є виступи різних високопоставлених чиновників, правління голів держкорпорацій, які кажуть, що їм потрібна українська промисловість, наприклад аерокосмічна навіть і так далі. Тобто ці люди, вони говорять, що мета не змінилася, мета війни – це повне захоплення України, але проблема в тому, що Росія не може цієї мети досягти. Я з кожним днем очікую все більшої ескалації на інших напрямках, не пов'язаних на пряму з Україною. Тобто Росія може спробувати залучити до конфлікту безпосередньо країни НАТО.



«Анексія нових територій поховає Росію»

Разом із цим експерт Лузін вважає, що анексія окупованого півдня стане «самогубством» для Росії.

– Росія контролює якісь території, питання в тому, ну і що? Що вона з ними може зробити? Яка там економічна активність? Там більша частина цих підконтрольних територій вона зруйнована повністю з усією економікою з усім економічно активним населенням, тому, що жахливі втрати цивільного населення. Хтось поїхав, хто евакуювався, когось насильно вивезли в Росію, не залишили іншого виходу крім як виїхати в Росію, що з цими територіями робити? Поставити на кожен кілометр по блокпосту? І що?

Росія не може анексувати те, що є, бо це її поховає, так само як її 8 років знекровлює Крим і Донбас.

– Я думаю, що Росія зараз знаходиться в такому глухому куті. Вона не може анексувати те, що є, бо це її поховає, так само як її 8 років знекровлює Крим і Донбас. В найближчі роки, якщо вона анексує ці території (частину окупованого півдня України – ред.), вони її просто доб'ють повністю. І тому в Росії шлях тільки один – намагатися дотиснути, що неможливо, Україну.

«Монастир, санаторій чи трибунал»

Військовий експерт називає «неможливим» просування армії Росії глибше в Україну.

Залишатись на нинішніх територіях – це самогубство, йти далі саме в середині України практично неможливо

– Є ще третій шлях, це внутрішньополітичні зміни в Росії. Тобто ми орієнтовно розуміємо, хто повинен бути усунутий від влади, відсторонений від влади, відправлений в монастир, санаторій чи трибунал, щоб ця війна закінчилась. Але в цілому ситуація зараз для Росії патова. Залишатись на нинішніх територіях – це самогубство, йти далі саме в середині України практично неможливо. І що робити в цій ситуації, тому я і кажу, що ескалація – вона можлива і якраз спроба залучити до конфлікту інші країни, крім України. Тобто агресія, проти країн Балтії, Румунії, проти Фінляндії, Швеції. Чому ні? Розгойдування ситуації в Молдові. Зрозуміло, що Молдова немає відношення до НАТО, але це теж буде викликом для Заходу.

– Ми з вами розуміємо, що ж в України в ЗСУ є конкретна задача – російська воєнна загроза повинна бути нівельована, вона повинна бути знята для України. Як цього можна досягти? Перепрацьовувати російські ВС на території України. Тобто ми бачимо, наприклад у битві за Сєвєродонецьк – велика кількість військ перепрацьована.

Ну, і плюс зрозуміло, проводячи якісь наступальні дії за іншими напрямками. Але задача, наскільки я розумію, не просто видавити російську армію, щоб вона відповзла, кудись до Криму, на свої кордони і зализувала там рани. Задача – саме перепрацювати, щоб цей військовий потенціал був максимальне невідновлювальний. Наприклад, крейсер «Москву» потопили, це невідновний потенціал, бо Росія крейсери не виробляє, вона не здатна це робити.