«Всередині Москви – істерика і колективний психоз». Російський експерт про реакцію на дії ЗСУ в Чорному морі

Російський політолог та військовий експерт Павло Лузін припускає, що Кремль може піти на ескалацію, втягнувши країни НАТО у війну, яку вона розпочала проти України. Він вважає, що зараз Росія «зайшла в тупик» і не може анексувати окуповані українські території, бо це її «поховає». Про хід війни в Україні, дії ЗСУ в Чорному морі та «істерики» Москви з цього приводу читайте в інтервʼю Лузіна проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».
«Росії потрібна передишка»
Експерт вважає, що Збройні сили України в теперішніх умовах «проводять методичну діяльність» в морі. Але разом з цим він не вважає, що ситуацію на морі можна назвати ескалацію.
ЗСУ роблять, те, що можуть робити і те, що повинні робити на морі. Вони топлять кораблі, які можуть топити
– Я в першу чергу, ніякої ескалації не бачу тому, що ЗСУ роблять, те, що можуть робити і те, що повинні робити на морі. Вони топлять кораблі, які можуть топити, вони топлять вишки, які, скоріше за все, використовуються у військових цілях Росією, вони бомблять острів Зміїний за можливості, вони потопили крейсер «Москва». Тобто це методична діяльність в рамках тих можливостей, які є.
Росія не збирається закінчувати війну
– Це демілітаризація Чорноморського флоту за великим рахунком. Тому тут істерика розганяється, в основному, всередині самої Москви – колективний психоз, бігають, одне одному щось розповідають, запевняють, що це жахливо, ми повинні діяти якось активніше. Окрім цієї істерики, ніякої готовності до переговорів тут немає і в перспективі не буде, бо Росія не збирається закінчувати війну.
Лузін вважає, що армія Росії у війні з Україною «потребує передишки», але зупинятися Кремль не збирається, переконаний експерт.
Мета війни незмінна з 2014 року – це знищення української державності, української культури
– Можливо їй (Росії – ред.) потрібна передишка, скоріше за все їй потрібна передишка, але вона не збирається закінчувати війну, бо мета війни незмінна з 2014 року – це знищення української державності, української культури. Тому, що ми бачимо, що напередодні приїзду Макрона, Шольца, Драги (президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Італії – ред.) до Києва, нещодавнього візиту, Патрушев (голова Радбезу РФ – ред.) говорив: «Ну ми готові до перемовин», Пєсков (спікер Кремля – ред.) казав: «От сподіваюся західні лідери там щось донесуть до Києва».
Я з кожним днем очікую все більшої ескалації на інших напрямках, не пов'язаних на пряму з Україною
– Але є й інший бік, є той самий «маніфест про геноцид українського народу», який був опублікований в «РІА новинах», від нього не відмовилися, є виступи різних високопоставлених чиновників, правління голів держкорпорацій, які кажуть, що їм потрібна українська промисловість, наприклад аерокосмічна навіть і так далі. Тобто ці люди, вони говорять, що мета не змінилася, мета війни – це повне захоплення України, але проблема в тому, що Росія не може цієї мети досягти. Я з кожним днем очікую все більшої ескалації на інших напрямках, не пов'язаних на пряму з Україною. Тобто Росія може спробувати залучити до конфлікту безпосередньо країни НАТО.
«Анексія нових територій поховає Росію»
Разом із цим експерт Лузін вважає, що анексія окупованого півдня стане «самогубством» для Росії.
– Росія контролює якісь території, питання в тому, ну і що? Що вона з ними може зробити? Яка там економічна активність? Там більша частина цих підконтрольних територій вона зруйнована повністю з усією економікою з усім економічно активним населенням, тому, що жахливі втрати цивільного населення. Хтось поїхав, хто евакуювався, когось насильно вивезли в Росію, не залишили іншого виходу крім як виїхати в Росію, що з цими територіями робити? Поставити на кожен кілометр по блокпосту? І що?
Росія не може анексувати те, що є, бо це її поховає, так само як її 8 років знекровлює Крим і Донбас.
– Я думаю, що Росія зараз знаходиться в такому глухому куті. Вона не може анексувати те, що є, бо це її поховає, так само як її 8 років знекровлює Крим і Донбас. В найближчі роки, якщо вона анексує ці території (частину окупованого півдня України – ред.), вони її просто доб'ють повністю. І тому в Росії шлях тільки один – намагатися дотиснути, що неможливо, Україну.
«Монастир, санаторій чи трибунал»
Військовий експерт називає «неможливим» просування армії Росії глибше в Україну.
Залишатись на нинішніх територіях – це самогубство, йти далі саме в середині України практично неможливо
– Є ще третій шлях, це внутрішньополітичні зміни в Росії. Тобто ми орієнтовно розуміємо, хто повинен бути усунутий від влади, відсторонений від влади, відправлений в монастир, санаторій чи трибунал, щоб ця війна закінчилась. Але в цілому ситуація зараз для Росії патова. Залишатись на нинішніх територіях – це самогубство, йти далі саме в середині України практично неможливо. І що робити в цій ситуації, тому я і кажу, що ескалація – вона можлива і якраз спроба залучити до конфлікту інші країни, крім України. Тобто агресія, проти країн Балтії, Румунії, проти Фінляндії, Швеції. Чому ні? Розгойдування ситуації в Молдові. Зрозуміло, що Молдова немає відношення до НАТО, але це теж буде викликом для Заходу.
– Ми з вами розуміємо, що ж в України в ЗСУ є конкретна задача – російська воєнна загроза повинна бути нівельована, вона повинна бути знята для України. Як цього можна досягти? Перепрацьовувати російські ВС на території України. Тобто ми бачимо, наприклад у битві за Сєвєродонецьк – велика кількість військ перепрацьована.
Ну, і плюс зрозуміло, проводячи якісь наступальні дії за іншими напрямками. Але задача, наскільки я розумію, не просто видавити російську армію, щоб вона відповзла, кудись до Криму, на свої кордони і зализувала там рани. Задача – саме перепрацювати, щоб цей військовий потенціал був максимальне невідновлювальний. Наприклад, крейсер «Москву» потопили, це невідновний потенціал, бо Росія крейсери не виробляє, вона не здатна це робити.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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