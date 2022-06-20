Хто і для чого завдав ударів по привласнених Росією «вишках Бойка»?

Хто зніс «вишки Бойка»?

Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка».

Про це повідомив призначений Росією «голова» Криму Сергій Аксьонов. Він стверджує, щ ударів було завдано вранці 20 червня. За словами нелегітимного очільника захопленої території, постраждали троє людей. Хто і чим вдарив по вишках – окупаційна влада Криму не уточнює.

Про це у програмі Свобода Live:

Бої за Луганщину

Українські військові втратили контроль над селищем Метьолкіне біля Сєвєродонецька, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами російські війська посилили артилерійські й авіаційні обстріли Луганщини. Також Гайдай повідомив, що бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська.

Водночас глава ОВА повідомляє, що триває «тиха» евакуація з Лисичанська – силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів.

Чи стріляє ЗСУ по Донецьку?

З самого ранку понеділка 20 червня розпочався інтенсивний обстріл районів тимчасово окупованого Донецька. Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про «прильоти» по Київському, Ворошиловському та Куйбишевському районах.

У зв’язку з обстрілами в місті тимчасово зупинив роботу громадський транспорт. Хто та навіщо обстрілює окупований Донецьк.

Про ситуацію на фронті дивіться у програмі Свободи Live