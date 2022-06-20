Росія протягом 3 годин випустила 14 ракет по півдню України – ОК «Південь»

Російські війська випустили 14 ракет по південних регіонах України вдень 20 червня – про це Радіо Свобода повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Вдень протягом трьох годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі», – йдеться в коментарі.

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З цієї кількості чотири ракети були випущені по Очакову, що на Миколаївщині, решта – по Одеській області.

«В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 квадратних метрів оперативно ліквідована рятувальниками», – уточнило командування.

За даними військових, внаслідок обстрілів ніхто з цивільних не постраждав.

На Одещині вранці 20 червня сили протиповітряної оборони збили російські ракети, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.