Ракетний удар військ РФ по Очакову – одна людина загинула і двоє поранені

Армія РФ вдарила ракетами по Очакову Миколаївської області, в результаті одна людина загинула та ще двоє зазнали поранень, повідомило оперативне командування «Південь».

«Вдень ворожею авіацією завдано ракетний удар по Очакову. Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель. Поранено двох і вбито одну цивільну особу», – йдеться у повідомленні.

Інформація про загальні втрати і руйнування наразі уточнюється, додали військові.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.