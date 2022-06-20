На Одещині сили ППО збили російські ракети – Братчук

На Одещині сили ППО збили російські ракети, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Над Одесою та районом області знову «мінуснули» ворожі ракети. Дякуємо ППО», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомляли про те, що в Одесі сьогодні вранці було чутно звуки вибухів.

За даними оперативного командування «Південь», станом на 20 червня Росія у

Чорному морі збільшила своє корабельне угруповання, можливий сумарний залп – до 36 ракет.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.