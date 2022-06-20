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На Одещині сили ППО збили російські ракети – Братчук

Росія у Чорному морі збільшила своє корабельне угруповання, можливий сумарний залп –​​​​​​​ до 36 ракет.  Фото ілюстративне

На Одещині сили ППО збили російські ракети, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Над Одесою та районом області знову «мінуснули» ворожі ракети. Дякуємо ППО», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомляли про те, що в Одесі сьогодні вранці було чутно звуки вибухів.

За даними оперативного командування «Південь», станом на 20 червня Росія у
Чорному морі збільшила своє корабельне угруповання, можливий сумарний залп до 36 ракет.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

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