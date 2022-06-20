У Чорному морі Росія тримає 36 крилатих ракет – ОК «Південь»

У Чорному морі війська РФ утримують 6 ракетоносіїв з можливим сумарним залпом до 36 ракет, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



«В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 вдк (великі десантні кораблі)», – йдеться у повідомленні командування.

Напередодні в ОК «Південь» інформували, що в готовності до ракетного удару 28 ракет «Калібр» на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.