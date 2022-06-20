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Війська РФ з території Криму намагалися обстріляти Одещину – речник ОВА

Для атаки використовували ракети «Онікс»

Російські війська намагалися обстріляти Одещину з окупованої території Криму з допомогою ракет «Онікс», їх збили, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Сьогодні вночі ворог намагався вчергове обстріляти з території тимчасово окупованого Криму ракетами типу «Онікс». Одна ракета була знищена над районом Одеської області, інша – над Одесою. Щодня є знищені ворожі ракети – система оборони удосконалюється», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Братчук наголошує, що ситуація в області є повністю контрольованою.

За даними оперативного командування «Південь», станом на 20 червня Росія у
Чорному морі збільшила своє корабельне угруповання, можливий сумарний залп до 36 ракет.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

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