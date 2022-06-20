Війська РФ з території Криму намагалися обстріляти Одещину – речник ОВА

Російські війська намагалися обстріляти Одещину з окупованої території Криму з допомогою ракет «Онікс», їх збили, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Сьогодні вночі ворог намагався вчергове обстріляти з території тимчасово окупованого Криму ракетами типу «Онікс». Одна ракета була знищена над районом Одеської області, інша – над Одесою. Щодня є знищені ворожі ракети – система оборони удосконалюється», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Братчук наголошує, що ситуація в області є повністю контрольованою.

За даними оперативного командування «Південь», станом на 20 червня Росія у

Чорному морі збільшила своє корабельне угруповання, можливий сумарний залп – до 36 ракет.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.