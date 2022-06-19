ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів уже в найближчі тижні – Федоров

Міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров вважає, що Збройні сили України можуть деокупувати Херсон і Мелітополь уже впродовж найближчих тижнів.



«ЗСУ суттєво просунулися і вже перебувають на кордонах Херсону. Я впевнений, що найближчим часом, найближчими тижнями, місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку до міста Мелітополь», – сказав Федоров у відеозверненні в неділю.



Він уточнив, що впродовж останнього часу українські військові відсунули лінію фронту від Запоріжжя в бік Мелітополя на більш ніж 10 кілометрів.

14 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі Радіо Свобода заявив, що впродовж двох тижнів українські військові мають тактичні успіхи після контрнаступальних дій в області.

Раніше 14 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі українського телемарафону повідомив, що ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, а бої ведуться у районі села Томина Балка, де ворог зосередив кілька батарей реактивної артилерії. За його словами, «українські військові тактично переграють російських», звільняючи захоплені території.

Крім того, Херсонська міська рада 11 червня повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки. Селище Таврійське перебуває повністю під контролем влади України, зазначили в міськраді Херсону.

11 червня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що російські військові намагаються втримати позиції в регіоні та підтягнути резерви. Про це розповів спікер командування Владислав Назаров. За його словами, «російська армія укріплює рубежі оборони, намагається захистити налагоджене окупантами постачання води з Херсонщини до окупованого Криму». Навколо Північно-Кримського каналу споруджені захисні залізобетонні конструкції, на під’їзних шляхах та біля мостів збільшена кількість блокпостів, повідомив спікер оперативного командування «Південь».

8 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що українські війська нещодавно досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

Штурм Херсону російські війська почали 1 березня. Відтоді місто – в окупації.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.