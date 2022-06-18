У Херсоні підірвали авто начальника колонії, який перейшов на бік РФ

У Херсоні 18 червня стався вибух поруч із автомобілем Євгена Соболєва, призначеного російською владою керівником «Управління служби виконання покарань». Він госпіталізований, повідомило російське державне агентство новин ТАСС.

Поруч із позашляховиком Соболєва вибухнула бомба, яка була прикріплена до дерева. Окрім Соболєва, постраждали також водій його машини і велосипедист, який проїжджав повз. Відповідальність за вибух ніхто на себе не взяв.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела вказують, що замах організували українські диверсанти.

Соболєв до повномасштабної війни обіймав посаду начальника української виправної колонії №90 у Херсоні.

Це не перший вибух на територіях України, захоплених Росією. 12 червня біля будівлі МВС у Мелітополі стався вибух. У травні під час вибуху бомби в під’їзді в Енергодарі був поранений призначений російськими військовими так званий «голова ради самоорганізації міста» Андрій Шевчик.