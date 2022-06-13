«Провал окупаційної пропаганди». Хлань розповів, як у Херсоні відреагували на святкування Дня Росії

На окупованих територіях Херсонської області 12 червня окупаційна влада організувала святкування Дня Росії. Депутат обласної ради, радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у ранковому ефірі Радіо Свобода розповів, як на це відреагували херсонці.

За його словами, напередодні окупаційна влада спробувала «зробити картинку видачі російських паспортів».

«Паспорти отримали два десятки людей на чолі з Сальдо (призначений російськими військовими так званий «голова» адміністрації Херсонської області – ред.) і його прибічниками. Паспорт РФ – це квиток в ізоляцію. Охочих отримати немає. Тільки є охочі серед зрадників і тих, хто займає адміністративні посади в так званій окупаційній владі», – каже Хлань.

Хлань повідомив, що перша частина «свята» була офіційною в Потьомкінському сквері, де виступав Володимир Сальдо.

«Але окупанти навіть не змогли зробити пропагандистську картинку. Охочих прийти на це дійство не було, тільки підвезені люди були. Там було близько трьох десятків. І ще була частина людей, яка прийшла виключно за продуктовими наборами», – розповів депутат.

Він переконує, окупанти «заманювати людей для створення своєї пропагандистської картинки» винятково продуктовими наборами.

«Херсонщина на сьогодні на межі голоду і єдине, що все-таки допомагає херсонцям виживати в цей скрутний час – це літо, тому що є овочі, вони просто рятують життя людей. Фермери допомагають нашим людям просто виживати в цих умовах», – зауважив радник голова ОВА.

Хлань також додав, що на другу частину «святкування», так званий концерт, що відбувся на площі перед кінотеатром «Ювілейний», херсонці не прийшли.

«Хотіли провести там концерт, але вже не заманювали продуктовими наборами, тому туди взагалі люди не прийшли. Це був провал окупаційної пропаганди, вони розраховували, що подивитися концерт люди прийдуть так, а люди не прийшли взагалі, – каже Хлань. – Це відповідь херсонців, щодо їх ставлення до окупанта. Люди ненавидять російських окупантів. Все місто Херсон і область до цього так званого «свята» була обклеєна листівками з напрямком, куди треба рухатись російським окупантам».

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.