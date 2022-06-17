У житло херсонців хочуть заселяти співробітників російської ФСБ – депутат Хлань

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань стверджує, що окупаційні сили хочуть використовувати майно херсонців, які залишили місто, для подальшого розселення здебільшого представників російської ФСБ. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«На сьогоднішній день родини ФСБшніків, а це здебільшого ФСБшніки, а не військові, розселені в центрі Херсона – в готелі «Оптіма». Зараз ФСБшники активно працюють з головами ОСББ якраз щодо моніторингу вільних квартир, щоб можна було заселятися до квартир, бо готель готелем, а вони хочуть переїжджати до більш комфортних умов. То ж вони зараз з'ясовують, які квартири вільні, хто виїхав остаточно і наскільки давно не з'являлися люди. І починають переселятися саме в ці квартири з готелю», – заявляє Хлань.



За його словами, є випадки, коли місцеві жителі змушені повертатися до своїх домівок, незважаючи на окупацію, але тих, хто залишає окуповану Херсонщину, більше.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.