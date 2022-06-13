Херсонці проігнорували День Росії, для святкувань завезли масовку – голова облради

Херсонці проігнорували святкування Дня Росії, а ті люди, яких зафіксували у місті під час урочистих заходів 12 червня, були масовкою, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

«Жодна людина, яка себе поважає, на це «свято» не прийшла. Вони (організатори – ред.) навіть не сховали ті автобуси, на яких привезли масовку. На сьогоднішній день херсонці взагалі не вважають це «святом». День Росії хай святкують у Росії. Херсонці показали себе українцями, але ніяк не пособниками окупаційного режиму», – зазначив Самойленко.

Раніше 13 червня радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у коментарі Радіо Свобода заявив, що окупаційна влада міста «заманювала людей для створення своєї пропагандистської картинки» на честь Дня Росії винятково продуктовими наборами.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.