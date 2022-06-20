Україна має долучитися до Тримор’я – Зеленський на саміті ІТМ

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Тримор’я 20 червня відеозв’язком.

Він вказав на те, що це перша участь України в саміті Ініціативи трьох морів, який цього разу відбувається в Ризі. Зеленський подякував за запрошення, але вказав, що не може залишити державу, доки триває війна.

Він озвучив кілька пропозицій, перша з яких – долучення України до Тримор’я.

«Це неправильно, що наша держава залишилася за межами Ініціативи. Ми маємо знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі наші країни можуть реалізувати увесь свій потенціал. Економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв’язків», – аргументував голова держави.

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Він також запропонував посилити співпрацю в межах об’єднання, вказавши на міркування безпеки:

«Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також – не дай Боже, звісно – загрожуватиме Росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов’язок – поглиблювати всі зв’язки на цьому просторі. Саме ці зв’язки – це наша безпека зрештою».

Тримор’я (Міжмор’я), або Ініціатива Трьох Морів — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.

Саміт і бізнес-форум Тримор’я триває 20-21 червня.