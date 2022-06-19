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Зеленський не виключає посилення «активності» РФ на новому тижні через відповідь ЄС про кандидатство України

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не виключає посилення збройної активності РФ на новому тижні, коли очікується відповідь ЄС щодо статусу кандидата для України. Про це він сказав у нічному відеозверненні.

«Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально показово саме цього тижня. І не тільки проти України, але й інших країн Європи. Ми готуємось. Ми готові. Попереджаємо партнерів», – сказав Зеленський.

Президент назвав тиждень, що наступає, – «історичним», і одним із найважливіших за весь час від 1991 року.

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня. Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

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