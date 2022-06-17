Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС

Європейська комісія рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Відповідне рішення було схвалене 17 червня у Брюсселі.

«Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що в країні буде проведено низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала відданість європейським цінностям і стандартам. І почала перед війною свій шлях до ЄС», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

Представники Єврокомісії і низки країн Євросоюзу раніше запевнили Україну, що її заявку буде розглянуто настільки швидко, наскільки це можливо.

Українська влада неодноразово закликала офіційно визнати Україну країною – кандидатом на членство в ЄС. Заявку на вступ до ЄС Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

Як стало відомо сьогодні, Європейська комісія як і Україні, також рекомендувала надати статус кандидата на членство в ЄС Молдові. А Грузія, яка також подала заявку, отримає статус кандидата лише після виконання певних умов, вирішили в Єврокомісії.

9 травня Україна передала Єврокомісії другу частину анкети для набуття статусу кандидата на приєднання до Європейського союзу.