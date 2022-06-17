У Данії заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із своїм данським колегою Єппе Кофодом.

«Я розмовляв з Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій», – написав Кулеба у твіттері.

У свою чергу, Єппе Кофод повідомив, що Данія готова підтримати статус кандидата в ЄС для України.



«Сподіваємось на продовження співпраці з Україною щодо реформ. Ми повинні послати найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини», – написав він у своєму твіттері.

За даними ЗМІ, Данія була однією з двох країн, які виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня.