Зеленський обговорив із Дудою позиції перед самітом Тримор’я

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з польським колегою Анджеєм Дудою. Про це він повідомив 20 червня.

Зеленський зазначив, що подякував за «непохитну й важливу» оборонну допомогу, а також підтримку Варшавою надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

«Скоординували позиції перед самітом Тримор’я», – додав він.

Дуда наразі не коментував розмову публічно.

Тримор’я (Міжмор’я), або Ініціатива Трьох Морів — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.

Саміт і бізнес-форум Тримор’я триває 20-21 червня.