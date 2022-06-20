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Зеленський обговорив із Дудою позиції перед самітом Тримор’я

Ілюстраційне фото. Володимир Зеленський і Анджей Дуда в Києві, 22 травня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з польським колегою Анджеєм Дудою. Про це він повідомив 20 червня.

Зеленський зазначив, що подякував за «непохитну й важливу» оборонну допомогу, а також підтримку Варшавою надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

«Скоординували позиції перед самітом Тримор’я», – додав він.

Дуда наразі не коментував розмову публічно.

Тримор’я (Міжмор’я), або Ініціатива Трьох Морів — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.

Саміт і бізнес-форум Тримор’я триває 20-21 червня.

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