Зеленський обговорив із Дудою позиції перед самітом Тримор’я

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з польським колегою Анджеєм Дудою. Про це він повідомив 20 червня.
Зеленський зазначив, що подякував за «непохитну й важливу» оборонну допомогу, а також підтримку Варшавою надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
«Скоординували позиції перед самітом Тримор’я», – додав він.
Дуда наразі не коментував розмову публічно.
Тримор’я (Міжмор’я), або Ініціатива Трьох Морів — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.
Саміт і бізнес-форум Тримор’я триває 20-21 червня.
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