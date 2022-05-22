Якщо полякам знадобиться допомога, Україна її надасть – Зеленський анонсував відповідний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку «дзеркального» законопроєкту розширені можливості для громадян Польщі в Україні.

«Законопроєкт буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян, про українців. Як тепер у них? Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки. І це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу», – сказав Зеленський у нічному відеозверненні.

Він додав, що така ініціатива є елементом «нової політики сусідства».

Про закон щодо розширених можливостей для громадян Польщі Зеленський згадав у неділю під час виступу у Верховній Раді, де виступ мав також і президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Сейм Польщі ухвалив закон про допомогу громадянам України, які вимушено покинули свою країну через війну. Саме Польща стала країною, яка прийняла найбільшу кількість біженців з України.